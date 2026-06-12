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Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Discesa moderata per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata dell'11 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24.011,7 con area di resistenza individuata a quota 24.724,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23.774,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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