Ancora forti acquisti su Applied Materials (+6%), presentata la piattaforma integrata SENZ

(Teleborsa) - Ancora denaro sulle azioni Applied Materials che balzano di oltre il 6% a Wall Street, attestandosi in area 632 dollari, dopo il +4,35% di ieri.



In primis, il titolo beneficia della notizia che l'azienda ha presentato la sua piattaforma integrata SENZ per ambienti visivi alimentata dall’IA, destinata agli occhiali smart, dando il via a importanti partnership con Qualcomm per la tecnologie di elaborazione e GlobalFoundries per la produzione di waveguide. Si ricorda, intanto, che il 16 giugno scorso, EssilorLuxottica e Applied Materials hanno annunciato un accordo di sviluppo congiunto di lungo periodo volto ad accelerare l’introduzione sul mercato di sistemi ottici intelligenti di nuova generazione per la realtà aumentata e smart eyewear con IA integrata.



Inoltre, le quotazioni continuano a essere sostenute da una serie di giudizi positivi degli analisti, tra i quali si segnala il recente rialzo di target price da parte di Citi da 550 a 710 dollari e la conferma della raccomandazione di acquisto sul titolo. Gli esperti stimano che il mercato mondiale delle attrezzature per la produzione di wafer potrebbe sfiorare i 145 miliardi di dollari nel 2026 e toccare potenzialmente quota 250 miliardi entro il 2028.

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