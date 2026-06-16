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Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,59%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.447,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,59%
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa dell'1,59% e archivia la seduta a 24.447,79 punti.
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