Milano 17-giu
52.595 0,00%
Nasdaq 17-giu
29.671 -0,99%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 17-giu
10.509 0,00%
Francoforte 17-giu
24.935 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,7%

Hang Seng a 23.900,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,7%
Indice Hang Seng -1,7% a quota 23.900,01 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```