BTP Italia Sì, gli ordini superano quota 7,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Gli ordini per il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione italiana, hanno raggiunto quota 7,5 miliardi di euro durante la mattinata del quarto giorno di emissione. Oggi le richieste hanno totalizzato circa 600 milioni di euro poco prima delle 12, che si sommano agli 1,54 miliaridi di ieri, ai 2,18 miliardi di euro di martedì e ai 3,18 miliardi di euro di lunedì.



La chiusura del collocamento è prevista per venerdì 19 giugno alle ore 13, anche se il MEF potrebbe decidere di chiuderlo anticipatamente.



Il tasso annuo minimo garantito annunciato venerdì 12 giugno è all'1,60%. Per il calcolo del valore complessivo delle cedole a questo tasso minimo, garantito anche in caso di deflazione, dovrà essere sommato il tasso di inflazione nazionale (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) rilevato nel periodo di riferimento. Il BTP Italia Sì prevede, infatti, cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale oltre ad un premio finale extra dello 0,6% sul capitale sottoscritto riservato a coloro che lo acquistano nei giorni di emissione e lo detengono fino a scadenza. Il titolo avrà una durata di 5 anni. Al termine del collocamento il tasso minimo garantito potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato.



La sottoscrizione del BTP Italia Sì è riservata ai soli risparmiatori individuali e affini; non saranno previsti tetti o riparti, quindi tutte le domande pervenute nel periodo di collocamento saranno interamente soddisfatte. Il codice ISIN del titolo necessario per identificarlo e acquistarlo durante il periodo di collocamento è IT0005713539. È possibile comprare BTP Italia Sì, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online mediante il proprio home-banking (con funzione di trading abilitata). Il BTP Italia Sì viene acquistato alla pari (100) per importi a partire dal lotto minimo di 1.000 euro durante i giorni del collocamento e potrà essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da 1.000 euro nominali. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza.

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