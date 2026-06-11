Asta BTP 3 anni, collocati 4 miliardi di euro con rendimento in rialzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 4 miliardi di euro di BTP 3 anni nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata dell'11 giugno 2026.



In particolare, sono stati collocati 8 miliardi di euro del BTP 3% 3 anni scadenza 15-09-2029, per cui la domanda ha raggiunto 6,46 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,62. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 3,03%, ovvero 6 punti base sopra quello dell'asta analoga precedente, che risale al 13 maggio 2026.

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