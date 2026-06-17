BTP Italia Sì, gli ordini superano quota 6 miliardi di euro

Il collocamento

(Teleborsa) - Gli ordini per il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione italiana, hanno raggiunto quota 6 miliardi di euro durante la mattinata del terzo giorno di emissione. Oggi le richieste hanno totalizzato circa 640 milioni di euro poco dopo le 11:20 (con oltre 22 mila contratti), che si sommano ai 2,18 miliardi di euro di ieri e ai 3,18 miliardi di euro di lunedì.



Al termine di questa giornata il MEF potrà decidere se chiudere anticipatamente l'offerta, ma è altamente improbabile. Il collocamento si concluderà quindi venerdì 19 giugno alle ore 13.



Il tasso annuo minimo garantito annunciato venerdì 12 giugno è all'1,60%. Per il calcolo del valore complessivo delle cedole a questo tasso minimo, garantito anche in caso di deflazione, dovrà essere sommato il tasso di inflazione nazionale (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) rilevato nel periodo di riferimento. Il BTP Italia Sì prevede, infatti, cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale oltre ad un premio finale extra dello 0,6% sul capitale sottoscritto riservato a coloro che lo acquistano nei giorni di emissione e lo detengono fino a scadenza. Il titolo avrà una durata di 5 anni. Al termine del collocamento il tasso minimo garantito potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato.



La sottoscrizione del BTP Italia Sì è riservata ai soli risparmiatori individuali e affini; non saranno previsti tetti o riparti, quindi tutte le domande pervenute nel periodo di collocamento saranno interamente soddisfatte. Il codice ISIN del titolo necessario per identificarlo e acquistarlo durante il periodo di collocamento è IT0005713539. È possibile comprare BTP Italia Sì, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online mediante il proprio home-banking (con funzione di trading abilitata). Il BTP Italia Sì viene acquistato alla pari (100) per importi a partire dal lotto minimo di 1.000 euro durante i giorni del collocamento e potrà essere ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da 1.000 euro nominali. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza.

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