Bankitalia, ad aprile rimborsi netti di bond da residenti per 2,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel mese di aprile 2026 i settori residenti hanno registrato rimborsi netti di obbligazioni pari a 2,8 miliardi di euro. Lo comunica la Banca d'Italia.



Le amministrazioni pubbliche hanno effettuato emissioni nette pari a 3,2 miliardi di euro, vi hanno contribuito le emissioni nette di BOT (7,6 miliardi), di BTP (2,3 miliardi) e di titoli internazionali (2,1 miliardi) a fronte di rimborsi netti di CCT (8,8 miliardi). Le banche hanno registrato emissioni nette per 2,1 miliardi di euro. I rimanenti settori hanno registrato rimborsi netti per 8,1 miliardi di euro (gli altri intermediari finanziari e le società non finanziarie rispettivamente per -9,9 e 1,7 miliardi).



Nel mese di maggio i rendimenti a scadenza lordi dei BTP guida a 3 e 10 anni sono aumentati di 2 punti base, portandosi rispettivamente al 2,92 e 3,84 per cento; il rendimento dei BTP guida a 30 anni è rimasto invariato al 4,61 per cento. Il rendimento del CCT guida è aumentato di 12 punti base, portandosi al 3,25 per cento.

Condividi

```