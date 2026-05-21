Titoli di Stato, MEF: martedì in asta fino a 5 miliardi di Btp Short Term e indicizzati

(Teleborsa) - Martedì prossimo, 26 maggio, andranno in asta complessivamente fino a 5 miliardi di euro di Btp Short Term e di Btp indicizzati. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze.



In particolare saranno collocati da 2,25 a 2,50 miliardi di Btp Short Term con scadenza 28 febbraio 2028 e cedola del 2,20%; da 1 a 1,5 miliardi di Btp indicizzati a 5 anni con cedola annuale dell'1,10%; da 750 milioni a 1 miliardi di Btp indicizzati a 20 anni con cedola annuale del 2,25%.



Per tutte le emissioni il regolamento è fissato per il 28 maggio.

Condividi

```