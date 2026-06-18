Milano 10:45
52.455 -0,27%
Nasdaq 17-giu
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Dow Jones 17-giu
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Londra 10:45
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Francoforte 10:45
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Francoforte: movimento negativo per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Hellofresh
Ribasso per Hellofresh, che presenta una flessione del 2,58%.
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