Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader delle energie rinnovabili, con una flessione del 2,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Siemens Energy evidenzia un declino dei corsi verso area 161,3 Euro con prima area di resistenza vista a 164,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 159,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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