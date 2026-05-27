Francoforte: brillante l'andamento di Qiagen

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , con una variazione percentuale del 2,47%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Qiagen rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Qiagen si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 31,4 Euro. Supporto stimato a 30,62. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 32,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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