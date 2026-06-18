Londra: andamento negativo per Rightmove
(Teleborsa) - Sottotono il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che passa di mano con un calo del 2,60%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rightmove, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Rightmove. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Rightmove evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,225 sterline. Primo supporto a 4,125. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,088.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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