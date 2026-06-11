Milano 10:17
50.570 +1,08%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
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Londra 10:17
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Francoforte 10:17
24.238 +0,18%

Londra: andamento negativo per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Sage
Rosso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che sta segnando un calo del 2,68%.
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