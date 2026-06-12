Milano 10:49
51.495 +1,96%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 10:48
10.440 +1,32%
Francoforte 10:49
24.619 +1,69%

Londra: andamento negativo per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per BP
Retrocede il gruppo petrolifero inglese, con un ribasso del 2,60%.
Condividi
```