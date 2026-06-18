Londra: andamento rialzista per Informa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi , con una variazione percentuale dell'1,57%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Informa rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Informa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,657 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 8,415. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,899.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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