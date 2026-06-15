Londra: andamento sostenuto per Informa
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, con una variazione percentuale del 2,57%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Informa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Informa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,495 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 8,285. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,705.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```