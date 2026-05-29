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Londra: andamento rialzista per ConvaTec Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per ConvaTec Group
Rialzo marcato per la società di prodotti e tecnologie medicali, che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti.
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