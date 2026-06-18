Londra: in calo Sage

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Sage rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo di Sage resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,239 sterline. Supporto visto a quota 8,025. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,453.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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