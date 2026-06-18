Londra: in calo Sage
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Sage rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La situazione di medio periodo di Sage resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,239 sterline. Supporto visto a quota 8,025. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,453.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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