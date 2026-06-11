Londra: si concentrano le vendite su Sage

(Teleborsa) - Retrocede lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , con un ribasso del 2,68%.



La tendenza ad una settimana di Sage è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Sage si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,198 sterline. Prima resistenza a 8,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,122.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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