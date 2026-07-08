Londra: rosso per Sage

(Teleborsa) - Rosso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che sta segnando un calo del 3,15%.



Il movimento di Sage , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni di breve periodo di Sage sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,347 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 8,099. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,595.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```