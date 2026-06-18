New York: netto calo registrato da Northrop Grumman
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,59%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Northrop Grumman, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di Northrop Grumman si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 542,6 USD. Supporto stimato a 506,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 578,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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