New York: violenta contrazione per Northrop Grumman
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che esibisce una perdita secca del 5,21% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Northrop Grumman rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Northrop Grumman, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 506,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 544,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 492.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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