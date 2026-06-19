New York: violenta contrazione per Northrop Grumman

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa , che esibisce una perdita secca del 5,21% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Northrop Grumman rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Northrop Grumman , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 506,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 544,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 492.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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