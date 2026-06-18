Parigi: violenta contrazione per Carrefour

(Teleborsa) - Retrocede molto il colosso della grande distribuzione , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,14%.



La tendenza ad una settimana di Carrefour è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del colosso retail mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,19 Euro con area di resistenza individuata a quota 15,88. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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