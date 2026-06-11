Piazza Affari: brillante l'andamento di Prysmian
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che avanza bene del 2,20%.
L'andamento di Prysmian nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 136,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 140,7. Il peggioramento dell'azienda produttrice di cavi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 134,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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