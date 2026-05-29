Piazza Affari: andamento negativo per Prysmian

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che presenta una flessione del 2,40%.



La tendenza ad una settimana di Prysmian è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda produttrice di cavi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 147,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 145,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 150.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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