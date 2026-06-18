Piazza Affari: rosso per Comer Industries

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che presenta una flessione del 2,18%.



La tendenza ad una settimana di Comer Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Comer Industries ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 50,47 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 52,47, mentre il primo supporto è stimato a 48,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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