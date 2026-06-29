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Piazza Affari: brillante l'andamento di Carel Industries

Migliori e peggiori, In breve
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Scambia in profit il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che lievita del 2,69%.
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