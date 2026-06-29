Milano 15:25
51.292 +0,05%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:25
10.507 -0,01%
Francoforte 15:25
24.707 +0,14%

Piazza Affari: balza in avanti Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Comer Industries
Seduta vivace oggi per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,56%.
Condividi
```