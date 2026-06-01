Piazza Affari: balza in avanti Comer Industries

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che avanza bene dell'1,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Comer Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,33%, rispetto a +1,4% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di breve periodo di Comer Industries mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 53,33 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 52,33. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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