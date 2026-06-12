Piazza Affari: scambi al rialzo per Comer Industries
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, con una variazione percentuale del 3,03%.
Lo scenario su base settimanale di Comer Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 49,93 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51,63. Il peggioramento di Comer Industries è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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