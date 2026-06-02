Piazza Affari: andamento rialzista per Comer Industries
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, in guadagno del 2,33% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Comer Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Comer Industries classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,13 Euro e primo supporto individuato a 52,13. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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