Piazza Affari: andamento rialzista per Comer Industries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , in guadagno del 2,33% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Comer Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Comer Industries classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,13 Euro e primo supporto individuato a 52,13. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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