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Piazza Affari: calo per NewPrinces

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per NewPrinces
Composto ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, in flessione del 2,27% sui valori precedenti.
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