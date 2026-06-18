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Poste Italiane, ok da soci ad aumento di capitale a servizio dell'OPAS su TIM

Finanza
Poste Italiane, ok da soci ad aumento di capitale a servizio dell'OPAS su TIM
(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Poste Italiane, con il voto favorevole del 99,81% dei presenti, ha approvato la proposta di cui all'unico punto all'ordine del giorno e, dunque, ha deliberato di attribuire al CdA la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, entro il 31 dicembre 2026, per un importo complessivo di nominali massimi 371.986.879 euro, oltre a sovrapprezzo, con emissione di un numero massimo di 371.986.879 azioni ordinarie, da liberarsi mediante conferimento in natura, a servizio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Telecom Italia.
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