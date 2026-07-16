Poste Italiane, via libera della Consob all'opas su Telecom, adesioni dal 20 luglio

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane su Telecom Italia .



Il periodo di adesione è compreso tra il 20 luglio e l’11 settembre, estremi inclusi e salvo proroghe, con pagamento del corrispettivo il 18 settembre.



Qualora ricorrano i relativi presupposti, il periodo di adesione potrà essere riaperto tra il 21 e il 25 settembre, con pagamento del corrispettivo il 2 ottobre.



Per effetto del raggruppamento deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di TIM del 15 aprile scorso e divenuto efficace il 15 giugno, il corrispettivo dell’offerta – annunciato nel comunicato dell’offerente – è stato rettificato per tenere conto di tale operazione societaria, pur rimanendo immutata la sostanza economica dell’offerta medesima. Pertanto, per ciascuna azione di TIM portata in adesione, Poste Italiane riconoscerà un corrispettivo unitario complessivo costituito da una componente in denaro, pari a 1,67 euro, e una componente in azioni, rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione.

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