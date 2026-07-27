Opas Telecom Italia, adesioni allo 0,49%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM , risulta che oggi 23 luglio sono state presentate 1.883.305 richieste.



Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 8.484.154, pari allo 0,4972% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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