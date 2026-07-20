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OPAS Telecom Italia, adesioni allo 0,0488% nel primo giorno

Finanza
OPAS Telecom Italia, adesioni allo 0,0488% nel primo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM, risulta che oggi 20 luglio, primo giorno di adesione, sono state presentate 832.748 richieste, pari allo 0,0488% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPAS si concluderà l'11 settembre prossimo. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato l'10 e 11 settembre non potranno essere apportate in adesione all’offerta.


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