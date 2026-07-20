OPAS Telecom Italia, adesioni allo 0,0488% nel primo giorno

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS)
volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane
sulle azioni ordinarie TIM
, risulta che oggi 20 luglio
, primo giorno di adesione
, sono state presentate 832.748 richieste
, pari allo 0,0488% sul totale degli strumenti oggetto di offerta
.
L'OPAS si concluderà l'11 settembre
prossimo. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato l'10 e 11 settembre non potranno essere apportate in adesione all’offerta.