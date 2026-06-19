Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
Piccolo spunto rialzista per l'Eurostoxx 50, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,37%.
L'esame di breve periodo dell'Eurostoxx 50 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6.368 e primo supporto individuato a 6.233. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6.504.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)