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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Piccolo spunto rialzista per l'Eurostoxx 50, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,37%.

L'esame di breve periodo dell'Eurostoxx 50 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6.368 e primo supporto individuato a 6.233. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6.504.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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