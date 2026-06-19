Borgosesia, al via collocamento prestito obbligazionario da 35 milioni

(Teleborsa) - Borgosesia comunica l’avvio odierno del collocamento del prestito obbligazionario denominato "Borgosesia 2026-2029 6,50%" da 35 milioni.



Tale prestito - si legge in una nota - ha una durata di 36 mesi e riconosce un tasso di interesse fisso annuo pari al 6,50%, con pagamento di cedole trimestrali. La sottoscrizione minima iniziale è pari a Euro 100.000.



In tale contesto, nell’ambito del collocamento riservato a investitori qualificati, illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis , agisce in qualità di Lead Manager e Bookrunner, per il tramite del team di Capital Markets.



La sottoscrizione del collocamento delle obbligazioni è consentita anche al pubblico indistinto (i.e. anche al retail).



La società richiederà l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento professionale di Euronext Access Milan, al fine di favorire la liquidità dello strumento tra investitori qualificati.

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