Borgosesia tra i promotori della nuova Spac EHI

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto anticipato l’11 maggio scorso e nell’ambito della strategia di ampliamento delle proprie attività nel settore degli investimenti alternativi, Borgosesia ha raggiunto un accordo per la sottoscrizione di una partecipazione pari al 24,5% del capitale di Alfiere.



Quest'ultimo, veicolo di investimento riconducibile a Mauro Girardi e ad altri investitori, - riporta un comunicato - è tra i promotori di EHI, una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) costituita con l'obiettivo di acquisire partecipazioni in società caratterizzate da solide basi industriali e significative opportunità di crescita ancora inespresse.



In particolare, EHI si rivolge a imprese che, pur disponendo di fondamentali competitivi e prospettive di sviluppo, presentano margini di miglioramento sotto il profilo gestionale, si trovano ad affrontare temporanee situazioni di difficoltà finanziaria o operativa, oppure sono impegnate nella gestione di complessi processi di ricambio generazionale.



È previsto che EHI venga ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan entro il corrente mese, a seguito del completamento di un collocamento per un ammontare complessivo di circa 30 milioni di euro.

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