Consiglio europeo, leader dei Ventisette confermano pieno sostegno all'Ucraina

Confermati anche le sanzioni alla Russia e la necessità di giungere ad una pace giusta e duratura. Fra i temi trattati anche la difesa europea. Oggi sarà la volta della competitività e del Bilancio pluriennale dell'UE

(Teleborsa) - I Ventisette, riuniti a Bruxelles per il Consiglio europeo del 18-19 giugno, si sono stretti attorno al Presidente Volodymir Zelensky ed hanno rinnovato il loro pieno supporto all'Ucraina, ribadendo la necessità di raggiungere una pace giusta e duratura, sostenuta da solide garanzie di sicurezza che assicurino la sicurezza e la stabilità a lungo termine del Paese.



I leader hanno anche esortato la Russia ad accettare un cessate il fuoco e ad avviare i negoziati di pace, confermando alcune sanzioni.



La seconda giornata su summit, il 19 giugno, metterà al centro del dibattito la competitività europea, gli squilibri globali e il tema caldo del Bilancio pluriennale 2028-2034, tema sul quale si sono riuniti in un pre-vertice, nella giornata di ieri, diciassette Paesi europei inclusa l'Italia.



"È stata una settimana storica per l'Ucraina. I 27 Stati membri sono uniti nel sostenere l'Ucraina. L'Ucraina sta procedendo verso l'adesione all'UE. Stiamo intensificando la pressione sulla Russia. C'è slancio, sfruttiamolo", ha commentato il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.



Sostegno militare e finanziario all'Ucraina



I leader europei hanno ribadito l'impegno di lungo termine per la difesa e sicurezza dell'Ucraina ed h anno sottolineato l'importanza di mantenere un sostegno militare e finanziario all'Ucraina, attraverso la fornitura di armi (difesa aerea, munizioni, droni e missili) e mediante la prima erogazione entro giugno del finanziamento nell'ambito del Fondo per l'Ucraina per il periodo 2026-2027.



I leader dell'UE hanno quindi condannato l'intensificarsi degli attacchi della Russia con missili e droni contro le città e le infrastrutture energetiche ucraine e hanno chiesto l'immediata cessazione di tutte le attività militari in prossimità degli impianti nucleari ucraini. Hanno ribadito la necessità di sostenere l'Ucraina nella riparazione e rafforzamento delle sue infrastrutture critiche e dei sistemi energetici in vista del prossimo inverno, compresa la rapida riabilitazione dell'arco di contenimento di Chernobyl, e hanno incoraggiato il potenziamento delle interconnessioni elettriche transfrontaliere.



Il rafforzamento delle sanzioni contro la Russia



I Ventisette hanno confermato la necessità di rafforzare le sanzioni contro la Russia, in particolare le misure recentemente adottate contro la flotta ombra, a seguito dell'adozione del 20° pacchetto di sanzioni, e la necessità di una rapida adozione del 21° pacchetto di sanzioni. Confermate anche misure di pressione come l'esclusione della Russia dai grandi eventi sportivi e culturali. I leader hanno infine sottolineato l'importanza di ulteriori sforzi per ridurre le entrate energetiche della Russia, azioni più incisive contro la flotta ombra russa, misure aggiuntive contro il settore bancario russo, un approccio comune per affrontare i rischi ambientali, di sicurezza e di sicurezza marittima posti dalla flotta ombra ed accolto con favore lo stretto coordinamento con i partner del G7 in materia di sanzioni.



Il rafforzamento della difesa europea



A seguito delle ripetute violazioni dello spazio aereo degli Stati membri, è stata sottolineata l'importanza di garantire la difesa di tutte le frontiere europee (terrestri, aeree e marittime) compreso il fianco orientale. In tale contesto, i leader hanno condannato fermamente l'incidente in cui un drone russo carico di esplosivo si è schiantato contro un edificio residenziale in Romania, nonché altri attacchi ibridi contro l'UE e i suoi Stati membri da parte di attori ostili, tra cui Russia e Bielorussia. Si è ribadito che la difesa europea deve essere potenziata entro il 2030., attraverso l'aumento della spesa nazionale ed i progressi compiuti nei settori chiave.



La seconda giornata



Nella seconda giornata di vertice, i leader europei discuteranno di competitività e sfide economiche globali. Affronteranno inoltre altri temi che interessano sia i cittadini che le imprese, tra cui il Bilancio pluriennale europeo 2028-2034, la situazione in Medio Oriente, le migrazioni e il traffico di stupefacenti.



Sul tema della competitività, i leader esamineranno i progressi compiuti nell'ambito dell'agenda "Un'Europa, un mercato unico", che definisce misure concrete e tempistiche per iniziative legislative e politiche in cinque aree chiave: semplificazione delle norme e riduzione degli oneri amministrativi, approfondimento e rafforzamento del mercato unico, promozione di un'agenda commerciale ambiziosa, riduzione dei costi energetici e promozione della decarbonizzazione, accelerazione della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale.



I leader discuteranno anche degli squilibri macroeconomici globali e del loro impatto sulla competitività e sulla prosperità dell'Europa. La discussione sarà finalizzata a costruire una comprensione comune delle sfide da affrontare e a orientare il lavoro futuro della Commissione.

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