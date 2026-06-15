Al via il G7 di Evian: tre giorni su Ucraina, Medio Oriente, IA e dazi

Trump arriva alle 16:45, atteso colloquio con Zelensky.

15 giugno 2026 - 13.19

(Teleborsa) - Al via oggi a Evian-les-Bains, sul lago di Ginevra, il vertice del G7 che si concluderà mercoledì 17 giugno. La Francia, presidenza di turno, ospita capi di Stato e di governo di Canada, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea, oltre a diversi Paesi invitati.



Il primo a sbarcare all'aeroporto di Ginevra è stato il presidente brasiliano Lula da Silva, alle 10:30. Sono poi arrivate la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Nel pomeriggio sarà il turno anche del premier britannico Keir Starmer e dal canadese Mark Carney. Alle 16:45 è atteso il presidente americano Donald Trump, accolto sulla pista personalmente da Emmanuel Macron, seguito un'ora dopo da Giorgia Meloni e dalla premier giapponese Sanae Takaichi.



Alle 19 è previsto l'ingresso ufficiale dei leader all'Evian Resort, con cena di lavoro alle 19:30. Ultimo arrivo della giornata sarà il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che martedì avrà un bilaterale con Trump.



Il tema centrale resta l'Ucraina, con la presenza del presidente Volodymyr Zelensky, che cercherà sostegno per la difesa aerea, le capacità a lungo raggio, l'espansione della cooperazione nel formato "Drone Deals" e un ulteriore rafforzamento delle sanzioni alla Russia. Alla vigilia, Zelensky ha riferito di un colloquio telefonico con Trump: "Abbiamo concordato di discutere di più durante il nostro incontro al vertice del G7. Abbiamo alcune buone idee che potrebbero aiutare a far avvicinare la pace e a proteggere le vite". Fonti dell'Eliseo hanno precisato che "non ci sono concessioni da fare ai russi, e tanto meno ci sono motivi per revocare le sanzioni alla Russia".



Il Medio Oriente sarà altro tema chiave, con i recenti sviluppi sulla guerra in Iran e l'accordo raggiunto tra Washington e Teheran. Trump avrà inoltre bilaterali con i leader di Francia, Egitto, India, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.



Tra gli altri temi in agenda, l'intelligenza artificiale: oggi viene lanciato un manifesto sulla protezione dei giovani nell'era dell'IA, promosso da 95 giovani di tutto il mondo nell'ambito della coalizione iRAISE e del Paris Peace Forum. Spazio anche a dazi e restrizioni commerciali, con il Brasile che cercherà bilaterali con Trump e von der Leyen sui nuovi dazi USA fino al 37,5% e sulle restrizioni UE all'import di carne brasiliana.



Sul fronte sicurezza, circa 300 militari dell'aviazione francese presidiano una "bolla" di protezione aerea attorno al vertice. Ieri a Ginevra circa 20mila persone hanno manifestato contro il G7, con scontri tra polizia e black bloc nelle zone di Cornavin e Grand-Pré.

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