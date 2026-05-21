Ucraina, proposta di Merz: renderlo "membro associato" dell'Ue

(Teleborsa) - In una lettera indirizzata ai leader dell'Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, prima della sua piena adesione che richiederà tempo.



"È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica", scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di "membro associato", un "passo decisivo" prima dell'adesione a pieno titolo.



Merz ha chiarito nella missiva che la sua proposta non trattava affatto di un'adesione "leggera" o a prezzo ridotto, data la riluttanza di lunga data dell'Ucraina nei confronti di varie proposte volte a ritardare il suo processo di adesione. Dal canto suo, il presidente Volodymyr Zelensky auspica la "piena adesione" all'Ue, preferibilmente entro il 2027.



Il cancelliere inoltre ha spiegato che lo status di "membro associato" consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo dell'Ue, di avere un commissario europeo "associato" senza portafoglio e membri "associati" del Parlamento europeo senza diritto di voto.



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