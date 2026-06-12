Airbus e SkyFall, al via alleanza strategica per promuovere l'innovazione nella difesa europea e ucraina

(Teleborsa) - In occasione dell'edizione di quest'anno dell'International Aerospace Exhibition (ILA) di Berlino, Airbus Defence and Space e SkyFall, primaria azienda tecnologica ucraina operante nel settore della difesa, hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) per l'avvio di una partnership strategica.



Pioniera nel settore dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, SkyFall - si legge in una nota - coniuga la prototipazione rapida con la produzione in serie per fornire sistemi unmanned avanzati a supporto di missioni di combattimento, logistica e ricognizione militare. La firma è avvenuta alla presenza del Ministro federale della Difesa tedesco Boris Pistorius.



La partnership rafforza la protezione dello spazio aereo ucraino contro gli attacchi condotti mediante droni e missili e consolida il ruolo dell'Ucraina quale principale polo europeo di innovazione nel settore della difesa. L'iniziativa accelererà lo sviluppo dell'ecosistema europeo della difesa, combinando l'approfondita competenza sistemica occidentale in materia di difesa con l'agilità tecnologica e l'efficacia operativa comprovate in teatro operativo, al fine di promuovere framework difensivi di nuova generazione.

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