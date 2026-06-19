Da Costa a Merz, i leader accelerano su prossimo bilancio Ue

(Teleborsa) - "Vogliamo raggiungere un accordo nel 2026,
semplicemente per garantire certezza nella programmazione" dei fondi europei dopo il 2028. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine del Consiglio europeo, intervenendo sul prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione.
"Chi beneficia dei fondi di coesione e agricoli deve sapere per tempo che essi continueranno ad esistere dopo il 2028", ha detto. "Sapere con anticipo quali saranno i cambiamenti è importante per tutti". Merz
ha però ribadito le forti riserve sui valori sul tavolo: "La proposta della Commissione e ancor più quella del Parlamento europeo di arrivare a 1.600 o addirittura 1.700 miliardi di euro per i prossimi sette anni è,
a mio avviso, una proposta irrealizzabile. Non è finanziabile". Il piano comporterebbe per la Germania "almeno 15 miliardi, probabilmente 20 miliardi di euro in più all'anno" di contributi al bilancio europeo. "Considerata la nostra situazione di bilancio, questo non è sostenibile. E non lo è per molto tempo",
ha aggiunto, concludendo: "Dobbiamo sapere che cosa è possibile fare e che cosa non è possibile fare. E questo non è possibile" "Ci dobbiamo dotare di un bilancio che sia funzionante fin dall'inizio del 2028"
; sul quadro finanziario pluriennale "abbiamo bisogno di un accordo generale entro la fine di quest'anno. È l'unico modo per far sì che i fondi continuino a scorrere versi i nostri cittadini senza interruzioni e dal 2028", ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in conferenza stampa al termine del vertice Ue dei leader a Bruxelles. "L'Europa deve essere più innovativa e sicura:
adesso continueranno i negoziati con la nuova presidenza irlandese" del Consiglio Ue, "con il mandato" dato dai leader europei "di concentrarsi sulle risorse proprie",
ha aggiunto Costa