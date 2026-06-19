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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Telecommunications

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Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Telecommunications
Cede alle vendite l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che retrocede a 408,53 punti.
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