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Francoforte: andamento rialzista per Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Nordex
(Teleborsa) - Avanza Nordex, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nordex rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Nordex è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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