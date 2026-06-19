Milano 14:17
52.913 +0,43%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 14:18
10.361 -0,37%
Francoforte 14:17
24.983 -0,17%

Francoforte: andamento sostenuto per Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Nordex
Apprezzabile rialzo per Nordex, in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.
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