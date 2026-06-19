Francoforte: brillante l'andamento di Renk

(Teleborsa) - Seduta positiva per Renk , che avanza bene del 2,26%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Renk rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di Renk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 48,74 Euro. Supporto a 46,94. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 50,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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