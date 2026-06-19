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Francoforte: brillante l'andamento di Renk

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Renk
(Teleborsa) - Seduta positiva per Renk, che avanza bene del 2,26%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Renk rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo di Renk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 48,74 Euro. Supporto a 46,94. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 50,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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