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Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining
Rialzo marcato per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che tratta in utile del 3,13% sui valori precedenti.
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